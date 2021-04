In de nacht van zaterdag op zondag is het koud. Overdag wordt het niet veel warmer dan 10 tot 13 graden. Wolkenvelden worden afgewisseld met zon, vooral in de middag. Het blijft droog. Verder waait er een matige wind vanuit het noorden.

Ook maandag blijft het droog en worden zonnige perioden verwacht. Het wordt dan 10 tot 14 graden. In het zuiden van het land zien we de hoogste temperaturen.

Op Koningsdag wordt rustig en zonnig weer verwacht. Later in de week kunnen af en toe buien vallen. Het blijft koud voor deze tijd van het jaar.

