Het weekend start met een koude nacht, met landinwaarts lichte vorst. Aan de kust is het zaterdag bewolkt en met een graad of 4 iets warmer. De zon schijnt afwisselend en het wordt tussen de 10 en 14 graden.

In eerste instantie krijgen we te maken met hoge bewolking, later op de dag zien we stapelwolken. In het noorden kan het, op zijn laagst, 10 graden worden. Als de zon flink doorbreekt, kan het in het zuiden 14 graden worden.

Er waait een matige wind vanuit het noorden. Dat betekent dat het in de schaduw of wind vrij koud kan zijn, maar zit je uit de zon en de wind dan kan het best aangenaam aprilweer worden.

