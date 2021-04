Op veel plaatsen is het helder en landinwaarts vriest het licht. Vrijdag begint daarom koud. Maar de temperatuur loopt snel op vanwege een flinke portie zon. Het wordt uiteindelijk 10 tot 14 graden.

In de buurt van de Waddenzee wordt het vrijdag zo'n 10 graden. In delen van Limburg, Brabant en in Zeeuws-Vlaanderen lopen de temperaturen op tot 14 graden.

Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind, kracht 2 tot 3. In de ochtend is het over het algemeen zonnig, daarna kans op wat stapelwolken.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het opnieuw helder en koud, waardoor de weersvoorspelling voor zaterdag ongeveer hetzelfde zal zijn.

