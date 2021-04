Aanhangers van de gedetineerde Russische oppositieleider Alexei Navalny zijn woensdagavond in Rusland de straat opgegaan om hun steun te betuigen aan de bekende Kremlin-criticus. Zeker duizend demonstranten zouden zijn opgepakt.

De betogingen breidden zich vanuit het oosten, waar het uren later is, geleidelijk over het hele land uit. De politie meldde dat in de hoofdstad Moskou ongeveer 6.000 mensen aan het illegale protest meededen, in Sint-Petersburg 4.500.

Eerder waren al kleinere betogingen met honderden deelnemers gemeld in steden in het verre oosten, zoals Vladivostok en Irkoetsk. Demonstranten eisen het aftreden van president Vladimir Poetin. Waarnemers spraken over aanzienlijke aantallen deelnemers, maar de opkomst bleef achter bij de massale betogingen na de arrestatie van Navalny in januari.

Met hun acties tartten de betogers de autoriteiten, die in meerdere steden delen van centra afsloten, zoals in Moskou en Jekaterinenburg. Volgens de Russische organisatie OVD-Info, die protesten en arrestaties bijhoudt, zouden inmiddels ruim duizend personen in meer dan vijftig steden zijn opgepakt.

Eerder op woensdag werden in Moskou een woordvoerder en een advocaat van Navalny gearresteerd. NRC-correspondent Eva Cukier meldde op Twitter dat ze aan het begin van de demonstratie in Jaroslavl was aangehouden, maar na drie uur weer vrijgelaten werd.

Aandacht voor benarde situatie Navalny

Het team van Navalny had protesten aangekondigd in meer dan tweehonderd Russische plaatsen om de aandacht te vestigen op de benarde situatie van de 44-jarige Navalny, die enkele weken geleden in hongerstaking ging.

Bij eerdere protesten van Navalny-aanhangers werden ook al duizenden personen gearresteerd. Het harde optreden van de autoriteiten leidde tot internationale kritiek. Vooral in westerse landen is de afkeuring over de detentie en behandeling van Navalny groot.