De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam vindt vanwege de huidige coronamaatregelen ook dit jaar zonder publiek plaats. Dat laat de gemeente Amsterdam maandag weten.

Net als vorig jaar wordt de Dam in de avond van 4 mei afgesloten voor publiek. De herdenking is zoals elk jaar wel live op televisie te volgen.

Ook de gemeentelijke herdenking op begraafplaats De Nieuwe Ooster is besloten. Er wordt geen stille tocht gehouden. "Bij ieder oorlogsmonument vindt een afzonderlijke bloemlegging plaats. Alleen enkele genodigden zijn hierbij aanwezig", aldus de gemeente.

Jurist Roxane van Iperen zal de voordracht houden bij de Nationale Herdenking. Zij nam in februari het stokje over van schrijver Abdelkader Benali, die zich enkele weken daarvoor had teruggetrokken na de discussie die was ontstaan over eerdere controversiële uitspraken van hem. Ook cabaretier André van Duin zal op de Dam een toespraak houden.

Vorig jaar sprak koning Willem-Alexander tijdens de herdenking op de Dam het volk toe, iets wat nog niet eerder was gebeurd tijdens een herdenking.

Op 5 mei is er ook geen bevrijdingsconcert op de Amstel in Amsterdam. Het concert vindt plaats in Carré en is live op televisie te zien. De bevrijdingsfestivals zorgen voor een online programma.