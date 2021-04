Een deel van het demissionaire kabinet overlegt zondagmiddag of het mogelijk is om eind april een begin te maken met een openingsplan, waaronder een heropening van terrassen.

De meest bij de coronacrisis betrokken bewindslieden laten zich in het Catshuis daartoe op de hoogte stellen over de laatste ontwikkelingen van het virus door onder anderen Jaap van Dissel van het RIVM. Tot nu toe werden versoepelingen steeds uitgesteld.



Het kabinet wil de maatschappij de komende maanden in vijf stappen uit de harde lockdown halen, mits de cijfers de goede kant op gaan. Op 28 april zou de eerste stap moeten plaatsvinden. Naast de terrassen gaat het ook om de afschaffing van de avondklok, thuisbezoek naar twee personen per dag en winkels die meer verkoopmogelijkheden zouden krijgen. Ook zouden vanaf 26 april de hogescholen en universiteiten heropenen voor in ieder geval één dag per week fysiek onderwijs.



Maar de afgelopen dagen toonde premier Mark Rutte zich er somber over of alles nog deze maand lukt. Als het niet gaat, schuift de uitvoering van het plan een week op. Het kabinet heeft gezegd nu per week over de situatie en mogelijke afschalingen te zullen beslissen. Het is volgens ingewijden ook mogelijk dat er maar één of twee van alle versoepelingen die in de eerste stap zijn bedacht alsnog in april worden doorgevoerd.