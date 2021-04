De Amerikaanse president Joe Biden heeft het definitieve vertrek van de Amerikaanse troepenmacht uit Afghanistan aangekondigd. Ook de NAVO verklaart woensdag alle militairen uit Afghanistan te halen.

De operatie van Biden begint op 1 mei en zal voltooid zijn voor 11 september, de dag dat precies twintig jaar geleden terroristen van al-Qaeda met vliegtuigen aanslagen pleegden in de Verenigde Staten. De aanslagen waren de opmaat voor wat de langste oorlog van de Verenigde Staten zou worden.

Het gaat om het terugtrekken van Amerikaanse militairen en de troepen van NAVO-missie Resolute Support, maakte de NAVO woensdag bekend. "De terugtrekking zal op ordelijke, gecoördineerde en voortvarende wijze gebeuren."

Het vertrek uit Afghanistan, waar het brein van de aanslagen Osama bin Laden zich aanvankelijk had verschanst, betekent volgens Biden geenszins het eind van de strijd tegen het terrorisme. De VS zullen blijven werken om ervoor te zorgen dat het er niet weer de kop opsteekt. Nu is de focus van Amerika op terroristische dreigingen elders nodig. Een ook een steeds assertiever China vraagt om extra aandacht, aldus de president.