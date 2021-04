Maandagochtend is het bewolkt. De regen trekt richting het zuiden toe weg, gevolgd door een stroom koude lucht. Daardoor ontstaat een gure noordwestenwind.

In de middag trekken buien over met hagel, natte sneeuw, lokaal onweer en zware windstoten. Tussendoor breekt de zon soms door en wordt het maximaal 6 graden.

Ook in de avond en nacht houden de buien aan. Bij minima rond het vriespunt kan sneeuw tijdelijk even blijven liggen. De windstoten kunnen een snelheid van 80-100 kilometer per uur aannemen. In de nacht naar dinsdag neemt de wind weer af.

Morgen vallen er ook geregeld winterse buien en wordt het hooguit 5 of 6 graden.

