Talitha Muusse heeft besloten de voorlopig laatste aflevering van Op1 waarin ze te zien zou zijn, niet te presenteren. De KRO-NCRV heeft voorwaarden aan haar presentatie gesteld die botsen met haar "professionele en persoonlijke waarden", zo laat Muusse zondag weten op Instagram.

Volgens Muusse heeft de KRO-NCRV besloten dat ze niet mag meepraten tijdens politieke gesprekken. "Dit staat mijn journalistieke vrijheid in de weg", aldus Muusse.

De presentatrice vervolgt: "Ik ben mij ervan bewust dat het continu zoeken is hoe mijn rol als ondernemer, initiatiefnemer van maatschappelijke projecten en opiniemaker zich verhoudt tot het presenteren van een journalistiek programma. En dit is dan ook continu een dialoog geweest tussen mij en de omroep, die soms pittig en moeilijk was en waarbij ik zelf soms ook water bij de wijn moest doen en andersom de omroep soms excuses moest maken richting mij vanwege de wijze waarop ze mij beperkten. Dat hoort erbij

'Combinatie van activiteiten niet mogelijk'

Muusse schrijft dat ze juist bij de omroep terecht is gekomen door haar "maatschappelijk-activistische profiel". Ook zou de omroep bij aanvang van haar werkzaamheden voor Op1 op de hoogte zijn geweest van haar wens om haar rol van presentator te combineren met haar werk als opiniemaker en ondernemer. "Binnen de voorwaarden die nu gesteld worden is deze combinatie van activiteiten toch niet mogelijk, helaas."

Ze stelt dankbaar te zijn voor het podium dat ze heeft gekregen en bedankt ook haar medepresentator Sven Kockelmann. "Het was een eer naast Sven Kockelman plaats te nemen en van hem te leren, hij is een vakman."

Kockelmann en Muusse namen sinds eind januari de zondagen van Op1 voor hun rekening. Het was al bekend dat deze zondagsuitzendingen na de landelijke verkiezingen zouden stoppen.