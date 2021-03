Pieter Omtzigt, nummer twee van het CDA, kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen vorige week de steun van 342.472 kiezers. Daarmee sleepte hij in zijn eentje bijna vijf zetels binnen voor zijn partij. PVV'er Sietse Fritsma ontving met 264 stemmen het kleinste aantal van alle aanstaande Kamerleden. Henk Krol (Lijst Henk Krol) zag zijn steun wegvallen.

Dat Krol de Tweede Kamer zou verlaten, was al zeker. Zijn nieuwste partij, de Lijst Henk Krol, kreeg geen zetel bij de verkiezingen van vorige week. Nu de Kiesraad de einduitslag heeft vastgesteld, is duidelijk dat Krol zelf 8.043 stemmen heeft gekregen. Vier jaar geleden, toen hij lijsttrekker va 50PLUS was, stemden 233.179 mensen op hem.

Omtzigt hoeft slechts zes kandidaten, allemaal lijsttrekkers, voor zich te dulden. Zij kregen nog meer stemmen. Een van hen is CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, die 437.240 stemmen kreeg.

Omtzigt heeft flink aan populariteit gewonnen de afgelopen jaren. Bij de Kamerverkiezingen vier jaar geleden kreeg hij 97.638 stemmen. In 2012 stemden 36.750 mensen op hem en in 2010 kreeg hij 4.718 stemmen.

Forum voor Democratie kende net als het CDA ook twee grote stemmentrekkers. Lijsttrekker Thierry Baudet heeft 245.323 stemmen gekregen, nummer twee Wybren van Haga 241.193. Dat is een verschil van 4.130 stemmen.

Daarnaast waren er enkele kandidaten die net als Fritsma maar een een paar honderd stemmen kregen, maar toch in de Kamer terecht komen. Zo stemden 430 mensen op Pepijn van Houwelingen, nummer 8 op de lijst van Forum voor Democratie. PVV'er Harm Beertema, Kamerlid sinds 2010, kreeg 456 stemmen, VVD'er Pim van Strien 463 stemmen en PVV'er Tony van Dijck 466 stemmen.