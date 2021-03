Guus Hiddink is donderdagavond met Curaçao goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. Het kleine Saint Vincent en de Grenadines werd probleemloos met 5-0 opzijgezet.

Na zeventien seconden was het al 1-0 dankzij voormalig FC Groningen-speler Juninho Bacuna, die defensief geklungel afstrafte. Bij rust was het al 4-0 via Anthony van den Hurk, nogmaals Bacuna en Jarchinio Antonia. In de tweede helft bepaalde Elson Hooi de eindstand.

De volgende WK-kwalificatiewedstrijd van Curaçao is zaterdag, wanneer de ploeg van Hiddink in Guatemala-Stad tegenover Cuba staat. De Cubanen begonnen het traject voor het WK van 2022 met een 1-0-nederlaag tegen Guatemala.

Curaçao hoopt zich voor het eerst in de geschiedenis voor het WK te plaatsen en staat voor een lange route naar het eindtoernooi van eind volgend jaar in Qatar. De ploeg moet in totaal drie fases overleven.

Hetzelfde geldt voor Suriname, dat een dag eerder al aan de WK-kwalificatie begon. De ploeg van bondscoach Dean Gorré was met 3-0 te sterk voor de Kaaimaneilanden.