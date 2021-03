De Egyptische schrijfster Nawal El Saadawi is op 89-jarige leeftijd overleden. De feministische auteur overleed zaterdag in een ziekenhuis na een kort ziekbed, zo melden Egyptische media.

Veel boeken van El Saadawi zijn ook in het Nederlands vertaald, zoals De gesluierde Eva, God stierf bij de Nijl en De val van de imam.

Ze was niet alleen bekend van haar tientallen romans, maar ook vanwege haar politiek activisme. De gynaecologe en mensenrechtenactiviste schreef onder meer over de vrouwenonderdrukking in naam van de islam en andere religies. Ze streed onder meer tegen vrouwenbesnijdenis, die volgens haar in strijd is met de islam.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd ze ontslagen bij het Egyptische ministerie van Volksgezondheid vanwege haar politieke activiteiten en haar boek Women and Sex. In de jaren daarna richtte ze een feministische beweging op waarmee ze allerlei misstanden aan de kaak stelde.

Na langdurige doodsbedreigingen van conservatieve moslims en tegenwerking van de overheid verhuisde ze in de jaren negentig naar de Verenigde Staten, om na enkele jaren terug naar Egypte te keren. Haar voornemen om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap liet ze uiteindelijk varen.