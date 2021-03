Het vaccin van AstraZeneca wordt in Nederland en diverse andere Europese landen uit voorzorg voorlopig niet gebruikt voor het inenten tegen COVID-19. Er wordt eerst meer onderzoek gedaan naar een mogelijke link met het ontstaan van bloedproppen, hoewel er nog geen aanwijzingen gevonden zijn dat die er daadwerkelijk is. Omdat we daar wel heel veel vragen over krijgen, gaat NU.nl de belangrijkste vragen over het vaccin in een artikel beantwoorden.

