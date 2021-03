Maandag trekken de buien langzaam het land uit. In de ochtend is er nog veel bewolking, maar daarna klaart het vooral in het noorden op.

Overdag is het afwisselend zonnig en bewolkt. Af en toe valt er een bui uit een stapelwolk. Later op de dag blijft het overal droog. De noordwestenwind waait matig tot krachtig, kracht 4 tot 6 en het wordt 8 of 9 graden.

Dinsdag breekt in het oosten de zon af en toe door, in het westen is het bewolkt en volgt in de loop van de dag ook wat regen. De temperatuur komt op ongeveer 8 graden uit.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.