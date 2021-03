De internationale wapenverkoop is tussen 2016 en 2020 stabiel gebleven, meldt onderzoeksinstituut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in een maandag verschenen rapport. De laatste keer dat de wapenhandel tussen landen niet is toegenomen, was in de periode tussen 2001 en 2005.

De Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland, de drie grootste wapenexporteurs, hebben in de afgelopen vijf jaar meer wapens geleverd, maar de export vanuit Rusland en China nam juist af.

Landen in het Midden-Oosten waren goed voor de grootste stijging van de wapeninvoer, een stijging van 25 procent ten opzichte van de periode tussen 2011 en 2015. Saoedi-Arabië is de grootste wapenimporteur ter wereld.

"De economische impact van de coronapandemie zou ertoe kunnen leiden dat sommige landen hun wapeninvoer de komende jaren opnieuw beoordelen", zei Pieter Wezeman, senior onderzoeker bij het SIPRI. Maar het is volgens Wezeman nog te vroeg om te concluderen of de pandemie daadwerkelijk invloed op de wapenverkoop heeft. "Tegelijkertijd ondertekenden verschillende landen, zelfs op het hoogtepunt van de pandemie in 2020, grote contracten voor wapens."

Zo ondertekenden de Verenigde Arabische Emiraten onlangs een overeenkomst van 23 miljard met de Verenigde Staten voor de levering van vijftig F-35 Joint Strike Fighters en zeker achttien gevechtsdrones. Ook Polen, Japan en Duitsland bestelden in 2020 gevechtsvliegtuigen.