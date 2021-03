De Amerikaanse Grammy Awards, gepresenteerd door komiek Trevor Noah, zagen er dit jaar anders uit vanwege corona. Alleen de optredende artiesten en genomineerden waren welkom tijdens de show. De prijsuitreiking werd gedomineerd door vrouwen, met twee gebroken records.

Taylor Swift werd genomineerd voor zes Grammy Awards en won de prijs voor album van het jaar voor Folklore. Daarmee is ze de eerste vrouw die deze prijs drie keer heeft gewonnen.

Beyoncé werd dit jaar gezien als de grootste kanshebber op het bekende gouden beeldje. De zangeres sleepte maar liefst negen nominaties in de wacht. Ze won uiteindelijk twee prijzen en is daarmee de meest bekroonde vrouwelijke Grammy-winnaar ooit geworden.

Samen met haar negenjarige dochter Blue Ivy won Beyoncé een Grammy voor beste videoclip voor het nummer Brown Skin Girl, samen met SAINt JHN en Wizkid. De prijs werd al bekendgemaakt voordat zondagavond de officiële ceremonie van de 63e Grammy Awards begon.

De winnaars in andere categorieën waren...

Billie Eilish was vorig jaar de grote winnaar met maar liefst vijf prijzen. Dit jaar won ze de plaat van het jaar voor Everything I Wanted, en een prijs voor haar James Bond soundtrack No Time To Die.

Rapper Megan Thee Stallion mocht zondagavond de Grammy voor beste nieuwe artiest in ontvangst nemen. Eerder op de dag werd al bekend dat de 26-jarige ook in de prijzen was gevallen voor haar rapwerk op de remix die ze met Beyoncé maakte van haar hit Savage.

r&b-zangeres H.E.R. won de Grammy voor lied van het jaar voor I Can't Breathe, een emotioneel nummer dat ze schreef naar aanleiding van protesten tegen politiegeweld na de dood van George Floyd in de Amerikaanse staat Minneapolis.

Harry Styles opende de show met zijn nummer Watermelon Sugar en won daarna zijn eerste Grammy voor hetzelfde nummer in de categorie beste pop solo optreden.

The Weeknd boycot de Grammy's

The Weeknd, die in het verleden drie Grammy Awards heeft gewonnen, wil nooit meer meedingen naar deze muziekprijzen. De 31-jarige zanger is dit jaar niet genomineerd, terwijl zijn album After Hours meerdere hits opleverde en lovend werd ontvangen door recensenten.

Volgens The Weeknd is de organisatie achter de muziekprijzen corrupt en moet het nominatieproces transparant zijn, zo zei hij vorig jaar al. In dat proces spelen anonieme comités een grote rol.