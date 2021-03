Nu is besloten om mensen voorlopig niet meer in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca zijn bijna 289.000 afspraken afgezegd. Dat blijkt uit cijfers van het coronadashboard van de Rijksoverheid. Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland heeft in totaal 43.000 afspraken geannuleerd.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden op 28 maart 639.075 mensen in Nederland het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut toegediend hebben gekregen. Volgens de nieuwe prognose op het dashboard gaat het dan om 350.284 mensen. Het verschil (288.791 prikken) kan door de beslissing niet worden toegediend.

De GGD's gebruiken het AstraZeneca-vaccin om zorgmedewerkers in de langdurige zorg te vaccineren. Alle afspraken van personen die in de periode tot en met 28 maart een afspraak hebben, zijn komen te vervallen.

Ook huisartsen dienen het vaccin toe. Zij worden zo snel mogelijk over het besluit ingelicht en zullen daarna contact opnemen met hun patiënten om eventuele prikafspraken te annuleren, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Hoeveel afspraken de huisartsen in de komende twee weken hadden staan, is niet duidelijk.

De Stichting Nationaal Programma Grieppreventie is zondagavond begonnen met het informeren van huisartsen. De LHV-woordvoerder laat weten dat ook huisartsen steeds meer vragen hebben over mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin.

Gevolgen onbekend voor mensen met eerste prik

Aangezien er twaalf weken tussen de eerste en tweede prik zitten, zijn de gevolgen voor mensen die al een eerste prik hebben gehad nog niet bekend. De eerste prikken zijn op 12 februari gezet. "Wij verwachten op het moment van de tweede prik duidelijkheid te hebben", aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Het besluit om het AstraZeneca-vaccin de komende tijd niet meer te gebruiken, is uit voorzorg genomen. Bij gevaccineerde mensen in andere landen zijn namelijk bloedproppen ontstaan. Of er daadwerkelijk een verband tussen het AstraZeneca-vaccin en de bloedproppen bestaat, wordt nog onderzocht.

BioNTech/Pfizer- en Moderna-vaccin worden wel gebruikt

Vaccinatie met vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna gaan wel door. De prognose is dat er op 28 maart in totaal 2.349.824 mensen tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, terwijl dat er 2.638.615 zouden zijn geweest als het AstraZeneca-vaccin wel ingezet kon worden.

Het is nog niet bekend of mensen die in de komende twee weken geen AstraZeneca-vaccin toegediend krijgen een ander vaccin kunnen krijgen.

Correctie: In eerste instantie schreven wij dat de GGD's 289.000 afspraken hebben moeten annuleren. Dit bleek onjuist, dat getal betreft ook prikken die door huisartsen worden gezet. De GGD's zelf hebben 43.000 afspraken afgezegd.