Nederland stopt de komende twee weken met het toedienen van het vaccin van AstraZeneca. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid zondagavond weten. Het besluit wordt genomen uit voorzorg, nadat bij mensen in andere landen die waren geprikt met het vaccin bloedproppen waren ontstaan.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei donderdag nog dat Nederland door zou gaan met AstraZeneca. Enkele andere landen waren toen al uit voorzorg gestopt met de inenting van het vaccin van de Zweeds-Britse farmaceut.

"Vanuit het voorzorgsprincipe is besloten om de komende twee weken (tot en met zondag 28 maart) niet te prikken met AstraZeneca", laat het ministerie weten. Het departement baseert zich voor het besluit op een advies van medicijnautoriteit CBG.

"Directe aanleiding voor het advies is nieuwe informatie die dit weekend beschikbaar is gekomen. Het gaat om andere klachten dan het beperkte aantal meldingen van trombose na vaccinatie, waarop het CBG zich voor dit weekeinde baseerde."

Het gaat om zes meldingen van mogelijke bijwerkingen uit Denemarken en Noorwegen, aldus VWS. "Het gaat om ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. In Nederland zijn momenteel geen soortgelijke gevallen bekend."

Mensen die een prik van AstraZeneca hebben gehad, en die onverwachte of onbekende klachten krijgen, wordt geadviseerd direct contact op te nemen met een arts. Als voorbeeld worden "kleinere blauwe plekjes" (puntbloedingen) in de huid genoemd.

Vooralsnog geen bewijs voor verhoogd risico

Het CBG benadrukt dat er vooralsnog geen bewijs is dat de complicaties worden veroorzaakt door het vaccin, iets wat De Jonge ook onderstreept. "Cruciaal is de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór vaccinatie", zegt hij. "Over de vaccins mag geen enkele twijfel bestaan. Ik vind het van groot belang dat de meldingen goed worden onderzocht. Daarom is het verstandig nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken."

Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) doet nader onderzoek. Eerder liet het bureau al weten dat "de voordelen nog steeds groter zijn dan de risico's en dat het toedienen van het vaccin kan doorgaan, terwijl het onderzoek naar gevallen van trombose en embolie loopt".

AstraZeneca liet zondag nog weten dat er geen verhoogd risico op bloedstolsels is bij mensen die een prik hebben gehad met het coronavaccin van de farmaceut. Het bedrijf heeft een onderzoek uitgevoerd onder 17 miljoen mensen in de EU en het VK die gevaccineerd zijn met zijn COVID-19-vaccin. Daaruit bleek dat er geen aanwijzigingen zijn voor een verhoogd risico op longembolie, diep-veneuze trombose of trombocytopenie.

Afspraken voor vaccinatie worden afgezegd

De afspraken die al met mensen zijn gemaakt voor een prik met het AstraZeneca-vaccin worden afgezegd. Daarover krijgen mensen bericht. Vaccinaties met de vaccins van BioNTech/Pfizer of Moderna gaan gewoon door.