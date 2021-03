AstraZeneca zegt dat er geen verhoogd risico op bloedstolsels is bij mensen die een prik hebben gehad met het coronavaccin van de farmaceut. Het bedrijf heeft een onderzoek uitgevoerd onder mensen die gevaccineerd zijn met zijn COVID-19-vaccin.

Meerdere landen, waaronder Denemarken, besloten afgelopen week uit voorzorg tijdelijk te stoppen met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. De aanleiding hiervoor zijn meerdere meldingen binnen de EU over bloedproppen vlak na vaccinatie met dit vaccin. In Denemarken is één persoon na vaccinatie overleden als gevolg van een bloedprop.

Het onderzoek door AstraZeneca, dat betrekking had op meer dan 17 miljoen mensen die in de EU en het VK waren gevaccineerd, heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico op longembolie, diep-veneuze trombose of trombocytopenie.

Het coronavaccin van AstraZeneca kan wel een allergische reactie veroorzaken. Dat moet daarom op de bijsluiter komen te staan, aldus de Europese toezichthouder, het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, eerder deze week.

Eerder liet het EMA al weten dat "de voordelen nog steeds groter zijn dan de risico's en dat het toedienen van het vaccin kan doorgaan, terwijl het onderzoek naar gevallen van trombose en embolie loopt", waarop Nederland besloot te blijven prikken met het AstraZeneca-vaccin.