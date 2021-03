De Amerikaanse oud-profbokser Marvin Hagler is op 66-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw heeft op Facebook het overlijden van de voormalig wereldkampioen bekendgemaakt. 'Marvelous Marvin Hagler' stierf in zijn huis in New Hampshire.

In de jaren 80 domineerde Hagler het boksen in de middengewichtsklasse. In zijn profcarrière bokste hij 67 wedstrijden, waarvan hij er 62 won. 52 keer gebeurde dat met een knock-out, één keer ging hij zelf tegen de vlakte.

Hagler verdedigde zijn kampioenstitel twaalf keer met succes, maar verloor hem uiteindelijk op controversiële wijze in 1987 aan Sugar Ray Leonard. Daarmee kwam ook meteen een einde aan zijn veertienjarige bokscarrière. Daarna ging hij onder meer aan de slag als acteur en als bokscommentator.

De bijnaam 'Marvelous Marvin Hagler' stond overigens ook in zijn paspoort. Hij had die naam in 1982 wettelijk vastgelegd.