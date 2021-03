Wereldwijd worden elk jaar ongeveer 1,6 miljoen tweelingen geboren, waardoor een op de 42 pasgeborenen deel uitmaakt van een babypaar. Dat is een toename van zo'n 33 procent ten opzichte van de jaren tachtig, zo blijkt uit een eerder deze week verschenen studie van onder andere de Radboud Universiteit waar dagblad Trouw over schrijft.

Voor de studie werd informatie over de geboortecijfers van 165 landen tussen 2010 en 2015 verzameld. Deze data werden gebundeld met gegevens over de periode tussen 1980 en 1985. "Het relatieve en absolute aantal tweelingen dat geboren wordt in de wereld, is nooit zo hoog geweest als nu", aldus Jeroen Smits, hoogleraar economische en menselijke ontwikkeling.

De hoofdoorzaken van de stijging in het aantal tweelingen zijn volgens de onderzoekers de toename van vruchtbaarheidsbehandelingen en het op latere leeftijd kinderen krijgen. "Oudere vrouwen raken vaker zwanger van een tweeling dan jongere vrouwen. Hoe dat komt, weten we niet, maar het is een feit. De kans op het krijgen van een tweeling neemt toe naarmate de leeftijd van de moeder stijgt", zegt Smits.

Van de twee hoofdoorzaken is de vlucht die vruchtbaarheidsbehandelingen zoals in-vitrofertilisatie (ivf) hebben genomen, de belangrijkste. Dit werd in de jaren tachtig en negentig steeds vaker toegepast. "In die decennia werden er vaak meerdere embryo's in de baarmoeder van de vrouw ingebracht, wat de kans op de geboorte van een tweeling vergroot."