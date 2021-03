In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze dagelijkse verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Persconferentie

Dat demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandagavond in hun periodieke coronapersconferentie een optimistisch verhaal hielden, kan niet los worden gezien van de verkiezingen. Politici aan het roer hebben in verkiezingstijd baat bij een positief gestemde samenleving.

Kabinetsleden - met Rutte voorop - maken er al jaren een sport van om nooit in te gaan op als/danvragen om te voorkomen dat zij zich laten vastleggen op scenario's, maar het betoog van beide bewindslieden was maandag één lange als/danredenatie.

Rutte en De Jonge schetsten dat de cijfers nog zorgelijk zijn en dat de piek van de derde golf zelfs nog moet komen. Alle reden om vast te houden aan strenge maatregelen dus. Maar in plaats daarvan werd de samenleving de worst van stevige versoepelingen met Pasen en uiterlijk 1 juli een prik voor iedereen voorgehouden. Áls het allemaal kan natuurlijk.

Voor Rutte zijn de persconferenties de allerbelangrijkste campagnemomenten. Ze worden steevast veel beter bekeken dan welk verkiezingsdebat dan ook. Komende week moet blijken of hij de licht dalende trend in de peilingen ermee heeft kunnen ombuigen voor zijn partij.

286 Analyse persconferentie: 'Rutte en De Jonge waren opvallend hoopvol'

Coronapaspoort

Diverse partijen zullen het coronadebat in de Tweede Kamer woensdag strategisch gebruiken voor de campagne. De verwachting is dat het vaccinatiepaspoort een belangrijk discussiepunt zal zijn, vanwege het ethische vraagstuk of men hiermee impliciet gedwongen kan worden zich te vaccineren.

Vanwege het dwingende karakter van een dergelijk paspoort - bij de toelating tot bijvoorbeeld evenementen of horecagelegenheden - hebben sommige partijen grote moeite met een coronapaspoort, maar het kabinet werkt deze mogelijkheid om onderdelen van de samenleving sneller weer te openen wel uit.

Het vaccinatiebewijs zou dan onderdeel worden van de reeds ontwikkelde CoronaCheck-app. Met deze app moet het vanaf april mogelijk zijn om te bewijzen dat je recent negatief bent getest. Of een vaccinatiebewijs daaraan wordt toegevoegd, is dus nog even de vraag, maar dat zal sowieso niet eerder dan rond de zomer zijn.

Volgens De Jonge is er geen sprake van vaccinatiedwang, doordat de controleur aan de deur slechts kan zien of iemand coronavrij is, dus niet of dit komt door een vaccinatie of door een negatieve test.

Baudet

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet maakte het afgelopen week met zijn Trumpiaanse campagne dusdanig bont dat Twitter voor het eerst heeft ingegrepen bij een Nederlandse politicus.

De tweet werd niet verwijderd, maar kreeg van Twitter wel het label dat deze misleidend was. Het bericht kon vervolgens niet meer worden gedeeld.

50PLUS

50PLUS kent een lange traditie van interne ruzies en een week voor de verkiezingen gaat het weer fout.

Lijsttrekker Liane den Haan heeft dinsdagochtend gezegd dat ze de nummer drie op de lijst zo zat is dat ze wil dat ze vertrekt. De twee zouden het niet eens zijn over het pensioenbeleid.

Links

De linkse partijen hebben het zelfs na vier jaar oppositie tegen een centrumrechtse coalitie moeilijk in de peilingen. Concrete samenwerking tussen PvdA, GroenLinks en SP wil maar niet lukken en Trouw concludeerde dinsdag al: "Op eigen kracht redt een linkse partij het niet meer."

Maandagavond kreeg GroenLinks-leider Jesse Klaver het stevig te verduren bij Nieuwsuur toen hij keihard werd aangevallen door een oud-lid dat hem hypocrisie verweet wat betreft de aanpak van biomassacentrales.

Eerder in hetzelfde programma werd PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen aangevallen door iemand die "ontzettend boos" was op de PvdA vanwege de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen tijdens het kabinet-Rutte II.

En ook bij de SP wist Nieuwsuur de vinger op de zere plek te leggen. Die partij blijkt immers nauwelijks aantrekkelijk voor jongeren en Lilian Marijnissen moest toegeven dat andere partijen er - op voor jongeren belangrijke thema's als klimaat - beter in slagen het verhaal voor het voetlicht te brengen.

De analyse van het dreigende teleurstellende resultaat volgende week lijkt daarmee al begonnen.

