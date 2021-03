Wie toevallig veel politici volgt op Twitter zal gisteren een tijdlijn vol politieke spin hebben aangetroffen. De doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werden gretig ingezet om de eigen plannen te promoten of juist gehakt te maken van de resultaten van andere partijen.

Nu het complete plaatje op tafel ligt zal het electoraat komende tijd worden bedolven onder koopkrachtcijfers, werkgelegenheidseffecten en klimaatresultaten. Maar wie door het gespin de feiten probeert te ontwarren kan vaststellen dat met name bedrijven de rekening gepresenteerd gaan krijgen voor alle extra investeringen.



De PvdA presenteert het bedrijfsleven een lastenverzwaring van 42 miljard euro, maar ook van de traditionele ondernemerspartij VVD hoeven ondernemers geen verlichting te verwachten.



Omdat de wensenlijstjes zo lang zijn zullen alle partijen de staatsschuld laten oplopen, waarvan de SP het extreemst: 35 miljard. De partij van Marijnissen wil onder andere 22 miljard extra uitgeven aan de zorg en schiet daarmee ruim boven de rest uit.



Met de forse extra uitgaven wordt volgens economen de rekening doorgeschoven naar volgende generaties. Toch is het een bewuste keuze om in crisistijd niet te kiezen voor bezuinigingen, maar de economie juist te stimuleren. Een les van de bezuinigingsdrift van de eerste kabinetten-Rutte.

Weglekeffect



De PBL-berekeningen zullen komende tijd voor een felle discussie zorgen gezien het door het PBL zelf genoemde risico op weglek. Immers, D66 en GroenLinks komen op papier met de meest vergaande plannen, maar een belangrijk gevaar is dat vervuilende bedrijven hierdoor de benen zullen nemen naar het buitenland. De facto schiet het klimaat daar dan dus niets mee op. Mede hierom liet de VVD het programma niet doorrekenen door het PBL.



Leenstelsel



Met alle miljarden open en bloot op tafel is ook bekend wat de partijen willen met het veelbesproken leenstelsel voor studenten. En dat betekent goed nieuws voor aankomend studenten. Vrijwel alle partijen willen van het huidige systeem af, alleen verschillen de partijen over de manier waarop. Sommige partijen willen de beurs wel inkomensafhankelijk maken en bij D66 en ChristenUnie staat er het verlies van toeslagen tegenover. Een compleet plaatje lees je hier.



Ploumen vs Derksen



PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen heeft een stevige trukendoos nodig om met haar verhaal in beeld te komen. Gezien de deplorabele staat van de PvdA werd ze niet uitgenodigd voor het premiersdebat van RTL en daarmee stond ze bij de aftrap van de campagne direct op achterstand.



Gisteren richtte ze daarom via De Telegraaf haar pijlen op Johan Derksen. De voetbalanalist sprak zich eerder niet bepaald vleiend uit over haar, maar Derksens dochter Marieke zou juist een fan van de PvdA zijn. "Ik neem aan dat ze haar vader soms voorzichtig op de vingers tikt. Ik zou zeggen: Beetje dimmen", aldus Ploumen.



De Jonge stemt niet op Hoekstra



Sinds oud-CDA-premier Ruud Lubbers in 1994 verkondigde niet op zijn opvolger Elco Brinkman te gaan stemmen is een vergelijkbaar geval al snel nieuws. De bewuste actie van Lubbers wordt gezien als een belangrijke aanleiding voor de monumentale verkiezingsnederlaag voor het CDA toen.



Afgelopen weekend al liet Rob Jetten weten niet op Sigrid Kaag te stemmen. Gisteren haalde Hugo de Jonge een vermelding op Teletekst-pagina 101 met zijn opmerking dat hij niet op Wopke Hoekstra gaat stemmen. Hij kiest voor zijn politiek assistent Bart van den Brink, die ook op de lijst staat.



In de beeldvorming wordt dit al snel uitgelegd als verraad van de partijleider, waardoor het voor politici moeilijk wordt een eigen keuze te maken. Of om daar eerlijk over te zijn. In vrijwel alle gevallen zal beschadiging van de lijsttrekker immers niet het motief zijn.



Groningen



Een pijnlijke misser van premier Rutte zondag tijdens het RTL-debat. Hij noemde het onder aardbevingen gebukte Groningen als mogelijke locatie voor de plaatsing van een kerncentrale.



Hoewel de provincie al decennia geleden is aangewezen als optie wordt hem verweten dat hij juist nu het getraumatiseerde Groningen aanwijst. Ook zijn eigen VVD-gedeputeerde Mirjam Wulfse ziet hier niets in. "In onze regeling staat dat hier geen kerncentrale komt. Bovendien willen we gewoon rust creëren in dit gebied na alle aardbevingen", stelt ze.

