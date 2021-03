Ruim zeventienhonderd Nederlandse vrouwen dagen het Duitse farmaceutische bedrijf Bayer voor de rechter, maakt Stichting Essure Claims maandag bekend. De vrouwen zouden lichamelijke schade hebben opgelopen door het sterilisatiemiddel Essure, een metalen veertje dat in de eileider werd aangebracht, en stellen de farmaceut daarvoor verantwoordelijk.

In totaal zijn ongeveer 30.000 vrouwen in Nederland gesteriliseerd met Essure-implantaten, en ongeveer 3.000 van hen zouden het veertje hebben moeten laten weghalen vanwege de schade die het aanrichtte. Bij sommigen moesten niet alleen de eileiders, maar ook de eierstokken en de baarmoeder worden verwijderd.

Over de hoogte van de geëiste schadevergoeding doet de stichting geen mededeling. Ook een paar grote zorgverzekeraars sluiten zich aan bij de claim, waaronder CZ en VGZ. Zij hebben zowel de behandelingen vergoed, als de operaties die de vrouwen daarna moesten ondergaan.

Essure kwam in 2001 op de markt. Na plaatsing in de eileider moest het daar littekenweefsel veroorzaken, zodat de eileider zou dichtgroeien en eicellen niet meer bevrucht zouden kunnen worden. Die ingreep is onomkeerbaar. In 2013 kwamen de eerste klachten over de ingreep. Essure zou onder meer leiden tot vaginale bloedingen. In 2017 besloot Bayer het middel van de markt te halen.

Bayer trof afgelopen zomer een grote schikking in de Verenigde Staten om Essure. De Duitse gigant betaalde 1,6 miljard dollar (ruim 1,3 miljard euro) aan enkele tienduizenden gedupeerde vrouwen.