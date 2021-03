Op maandagochtend is het op veel plaatsen grijs met mist en lage bewolking. In de loop van de dag breekt de zon op veel plaatsen door, behalve in het noorden.

De temperatuur ligt tussen 8 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind.

Maandagavond en nacht is het vooral in het noorden opnieuw grijs. In het zuiden ontstaat hooguit een mistbank bij minima rond het vriespunt.

Dinsdag meer zon en maxima van 9 tot lokaal 15 graden.

