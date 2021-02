Zondagochtend is het in vrijwel het hele land zeer mistig, grijs en bewolkt. Het zicht is dan minder dan 200 meter. Het KNMI heeft code geel afgegeven, met uitzondering van Limburg, en waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden door het slechte zicht.

In de middag breekt vooral in het zuiden de zon geleidelijk door, in het noorden blijft het op veel plaatsen grijs. Het wordt 6 tot 8 graden. Daar waar de zon wel even goed kan doorbreken wordt het een graad of 10.

Vanuit het noordoosten waait een zwakke wind. Voor zondagavond en nacht wordt opnieuw veel lage bewolking en mist verwacht. Het wordt minimaal 1 tot 3 graden.

Maandag begint de dag grijs, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt dan 8 tot 12 graden.

