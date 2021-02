Maandag kunnen we opnieuw heel zacht weer verwachten. Op de Wassen wordt het zo'n 10 graden, in delen van Brabant en Limburg kunnen temperaturen oplopen tot 19 graden.

Vanuit het zuidwesten neemt in de loop van de dag de bewolking wel wat toe. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind. In open gebieden is het daardoor iets frisser.

Dinsdag zien we iets meer bewolking, maar het blijft droog en het zachte februariweer houdt aan. In het zuiden kan het zelfs 20 graden worden.

