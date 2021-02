Het Europees Medicijnagentschap (EMA) meldt dat Janssen dinsdag een aanvraag heeft ingediend voor toelating van hun coronavaccin. Als het EMA dit vaccin goedkeurt, wordt dit het vierde coronavaccin dat gebruikt kan worden in de EU.

Het EMA verwacht half maart een besluit te nemen over de eventuele toelating van dit vaccin. De vaccins van AstraZeneca, Moderna en Pfizer zijn al goedgekeurd voor gebruik binnen de EU.

Eerder bleek dat het coronavaccin van Janssen voor ongeveer 66 procent effectief is tegen COVID-19. Een belangrijk voordeel van dit vaccin is dat het, in tegenstelling tot de al goedgekeurde vaccins, maar uit één dosis bestaat.

Daarnaast lijkt dit vaccin er ook voor te zorgen dat mensen minder snel ernstig ziek worden van het coronavirus. De effectiviteit tegen ernstige COVID-19 was in het onderzoek van Janssen 85 procent.

Als dit vaccin inderdaad wordt goedgekeurd, kan Nederland in eerste instantie ongeveer drie miljoen doses verwachten. Deze worden waarschijnlijk in het tweede kwart van dit jaar geleverd.

Het vaccin van Janssen is een zogenaamd vectorvaccin. Dit betekent dat het vaccin gebruikmaakt van een aangepast onschuldig verkoudheidsvirus om het immuunsysteem te trainen tegen het coronavirus.