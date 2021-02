De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van oplichting. Het zou gaan om een bedrag van 12 miljoen euro.

De Waterschapsbank zegt in een persbericht slachtoffer te zijn geworden "van een opzet waarbij op basis van vervalste documenten een betaling is gedaan". De NWB heeft een onderzoek ingesteld en de betrokken toezichthouders op de hoogte gesteld. "De mogelijke schade heeft geen materiële invloed op de financiële positie van de bank", aldus de bank, die een belangrijke financier is van de Nederlandse publieke sector.

Een woordvoerder van de bank bevestigt aan een aantal media dat het gaat om een bedrag van 12 miljoen euro. BN DeStem meldt dat in naam van de gemeente Steenbergen (Brabant) een lening is aangevraagd bij de NWB. Die is ook uitbetaald, maar het geld kwam niet bij de gemeente terecht.

Toen bij het gemeentehuis in Steenbergen twee weken geleden het eerste betalingsverzoek op de mat viel, gingen alle alarmbellen af, schrijft BN DeStem. "We zijn enorm geschrokken", zegt burgemeester Ruud van den Belt tegen de krant. "Het vreemde is, met die bank doen wij helemaal geen zaken. Het is heel opmerkelijk dit. En zorgelijk dat onze naam wordt misbruikt."