Vanwege regenval vanuit het westen is er kans op ijzel en gladheid. Het is nu nog rustig op de wegen, maar de gladheid kan tot gevaarlijke situaties leiden en daarom heeft het KNMI code rood afgegeven. Wat kunnen we maandagochtend en de rest van de dag verwachten?

Met uitzondering van het zuidwesten is er maandagochtend op grote schaal kans op verraderlijke gladheid als gevolg van ijzel, meldt het KNMI.

Sinds 5.00 uur geldt code rood voor Noord-Holland, de Waddeneilanden, Friesland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Vanaf 7.00 uur geldt de waarschuwing ook voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg. In Zeeland en Zuid-Holland is de gladheid beperkt en voor die provincies heeft het KNMI code geel afgegeven.

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op goed voorbereid op weg te gaan. Ze moeten rekening houden met zeer gevaarlijke omstandigheden. De ANWB roept iedereen op reizen voorlopig uit te stellen.

Scholen en opvang blijven dicht

Op veel plekken in Nederland blijven maandag de basisscholen en opvang dicht. Lokale media melden dat veel scholen de deuren gesloten houden, omdat de schoolgebouwen mogelijk slecht bereikbaar zullen zijn. Sommige scholen gaan mogelijk later op maandag open.

RTV Drenthe meldt dat alle openbare basisscholen in de provincie en de noodopvang niet opengaan. In Overijssel gaat het om "meerdere scholen", aldus RTV Oost. Ook in Utrecht blijven veel scholen gesloten, meldt RTV Utrecht.

Rijnmond meldt dat onderwijskoepel BOOR alle basisscholen in de regio Rotterdam dichthoudt. Volgens Omroep West adviseert de PO-Raad ouders de ouderapps in de gaten te houden voor informatie over dichte scholen.

Ook sommige bibliotheken blijven uit voorzorg dicht.

GGD-locaties voor coronatests of vaccinaties gesloten

De test- en vaccinatielocaties van de GGD's blijven maandagochtend tot in ieder geval 12.00 uur gesloten vanwege de weersomstandigheden, meldt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Per regio wordt bekeken wanneer de locaties weer open kunnen.

Mensen die maandagochtend een afspraak voor een test of vaccinatie hebben, worden verzocht thuis te blijven. De GGD zal deze groep bellen of sms'en. Bestaande afspraken kunnen worden verzet. Ook wordt geadviseerd de website van de regionale GGD in de gaten te houden.

NS rijdt volgens normale dienstregeling, maar kans op verstoringen

Zoals gepland is de NS maandag weer volgens de gebruikelijke dienstregeling gaan rijden. Een NS-woordvoerder meldt dat reizigers er wel goed aan doen kort van tevoren de reisplanner te raadplegen, omdat er mogelijk treinen kunnen uitvallen.

Doordat treinen langere tijd hebben stilgestaan en daardoor mogelijk moeilijk opgestart kunnen worden, zullen sommige ritten volgens de woordvoerder mogelijk vervallen.

De NS kondigde zondag aan weer volgens de reguliere dienstregeling te gaan rijden, nadat het treinverkeer vorige week door de winterse omstandigheden flink ontregeld was. Volgens de zegsvrouw rijden op ieder traject nu weer treinen.

Er zijn maandagochtend volgens haar geen problemen met het personeel. Van tevoren werd gevreesd dat de medewerkers door de verwachte gladheid moeilijk op het werk konden komen, maar daar is dus geen sprake van.