Ajax heeft zaterdag met een 0-2-overwinning op Heracles Almelo zeer goede zaken gedaan in de Eredivisie. De Amsterdammers lopen verder uit op nummer twee PSV, dat eerder op de dag met 2-2 gelijkspeelde bij ADO Den Haag.

Op aangeven van Sébastien Haller maakte Davy Klaassen na een kwartier de 0-1 voor Ajax in Erve Asito en bij de 0-2 in de 79 minuut waren de rollen omgedraaid. De Oranje-international bediende de Ivoriaanse spits, die met de knie binnentike.

Zo won Ajax voor het eerst sinds augustus 2016 weer in Almelo. De afgelopen drie seizoenen stapte Heracles thuis steeds als winnaar van het veld tegen de recordkampioen.

De voorsprong van Ajax op PSV bedraagt nu zes punten en de ploeg van trainer Erik ten Hag moet nog een wedstrijd inhalen. De overwinning op Heracles zorgt er ook voor dat de Amsterdamse club met een goed gevoel kan toewerken naar de confrontatie donderdag in Frankrijk tegen Lille in de zestiende finales van de Europa League.

Eredivisie-speelronde 22 Vrijdag 18.45 uur: RKC-FC Emmen 1-0

Zaterdag 12.00 uur: FC Groningen-PEC Zwolle 1-0

Zaterdag 14.15 uur: Sparta-Fortuna Sittard 1-2

Zaterdag 16.30 uur: ADO Den Haag-PSV 2-2

Zaterdag 18.45 uur: Heracles-Ajax 0-2

Zondag 12.15 uur: AZ-Heerenveen

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-Wilem II

Zondag 14.30 uur: FC Utrecht-VVV-Venlo

Zondag 16.45 uur: Vitesse-FC Twente

Sébastien Haller tikt de 0-2 binnen. Sébastien Haller tikt de 0-2 binnen. Foto: Pro Shots

Burgzorg en Azzaoui missen kansen

Vlak voor de aftrap in Almelo hoorde Ajax van het puntenverlies van PSV, dat door legio gemiste kansen en een rake omhaal van ADO-spits Michiel Kramer in de extra tijd niet won in Den Haag. De ploeg van Ten Hag – met David Neres in plaats van Antony in de basis – kwam vervolgens niet echt in de problemen, al kon het spel beter.

In de veertiende minuut werd het via Klaassen 0-1. Een voorzet van Tadic werd door Haller verlengd tot bij de middenvelder, die binnenschoot. In het restant van de eerste helft overtuigde Ajax niet en er kwamen kansen voor Heracles.

Delano Burgzorg liet een mogelijkheid onbenut en op slag van rust had Ismail Azzaoui moeten scoren, maar de Belg gleed de bal naast.

Davy Klaassen en Sébastien Haller vieren de 0-1. Davy Klaassen en Sébastien Haller vieren de 0-1. Foto: Pro Shots

Stekelenburg is oudste Ajacied ooit

Na rust speelde slaagde Heracles er niet in een vuist te maken, maar doordat het lang 0-1 bleef mocht de ploeg van trainer Frank Wormuth hopen op een punt. Keeper Maarten Stekelenburg, die met zijn 38 jaar de oudste Ajacied ooit werd in de Eredivisie, werd niet echt getest.

In de 79e minuut was het weer raak voor Ajax. Klaassen schoot de bal voor en Haller tikte met zijn knie binnen waardoor het duel beslist was.

Ajax kon de wedstrijd vervolgens rustig uitspelen met de zware wedstrijd van donderdag tegen Lille in het achterhoofd. Het zal het in Frijkrijk wel moeten zonder de per ongeluk niet ingeschreven Haller, die in zijn eerste zeven Eredivisie-wedstrijden voor Ajax betrokken was bij acht goals. Alleen Luis Suárez (11) kon deze eeuw betere cijfers overleggen na zeven duels.