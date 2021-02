Stichting De 4Daagse meldt maandag dat het dit jaar onmogelijk is de 104de Vierdaagse te organiseren in de vorm die mensen mogen verwachten. De stichting zet daarom net als vorig jaar een streep door het evenement.

"Wij zijn ontzettend teleurgesteld dat de Vierdaagse voor het tweede jaar op rij niet door kan gaan en we kunnen ons voorstellen dat velen dit gevoel met ons zullen delen", aldus de stichting. Het houden van 1,5 meter afstand is onmogelijk en de vaccinatiegraad is niet hoog genoeg, verwacht de organisatie.

"De kans dat we in juli nog te maken hebben met de 1,5-metermaatregel is groot. Voor wandelaars valt tijdens wandeldagen op het start- en finishterrein veel te regelen, maar onderweg en voor het publiek zorgt dit voor problemen", zegt Stichting De 4Daagse in een toelichting op de website.

"Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, toeschouwers, vrijwilligers en medewerkers. We kunnen hun veiligheid op dit moment niet garanderen en willen niemand blootstellen aan gevaar in welke vorm dan ook", aldus marsleider Henny Sackers.

Tenslotte wijst de stichting op de financiële en organisatorische risico's. "De huidige onzekerheden nu en richting de zomer maken het risico te groot om de volledige voorbereiding te starten, terwijl dat wel al zou moeten."