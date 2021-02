Zeker 24 mensen in de Marokkaanse stad Tanger zijn omgekomen doordat een illegale textielfabriek in een kelderruimte tijdens hevige regenval onder water was gelopen. Dat maken de lokale autoriteiten maandag bekend.

Tien mensen konden uit de ondergelopen ruimte onder het huis in de zuidelijke wijk Al Mers worden gered door de toegesnelde brandweerlieden.

Volgens plaatselijke media zijn slachtoffers geëlektrocuteerd toen het water plotseling naar beneden gutste. Er zou nog worden gezocht naar vermisten in de inmiddels ondergelopen kelderruimte.

De autoriteiten, die naar eigen zeggen niet wisten dat de illegale textielfabriek bestond, hebben een onderzoek naar de toedracht ingesteld.

In Marokko is de zogeheten verborgen economie een wijdverspreid probleem. Die zou goed zijn voor zo'n 20 procent van de niet-agrarische economische activiteit in het land.