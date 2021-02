Het winterse weer van zondag gaat waarschijnlijk ook maandag nog voor hinder zorgen. Het KNMI heeft vanaf middernacht tot maandag 12.00 uur code oranje uitgegeven voor grootschalige gladheid. Mede hierdoor zullen maandag niet alle basisscholen weer opengaan.

Het openbaar vervoer heeft zondag grotendeels stilgelegen vanwege de weersomstandigheden. NS en ProRail hebben laten weten dat treinen zondag niet meer gaan rijden. Ze hopen het treinverkeer maandag weer

"mondjesmaat" op te kunnen starten.

Ook busdiensten en regionale treinvervoerders hebben zondag de diensten moeten staken in verband met het weer.

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op ook maandagochtend niet de weg op te gaan als dit niet noodzakelijk is. "De rijomstandigheden blijven met name in het midden en noorden van het land onverminderd gevaarlijk", aldus Rijkswaterstaat.

Mensen die ondanks het advies toch de weg op moeten, raadt Rijkswaterstaat aan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen. "Kortom: langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen."

150 Sneeuwballen, pekeltrams en ongelukken: Nederland in de sneeuw

Sommige basisscholen blijven gesloten

Zondag kreeg de PO-Raad veel signalen binnen van basisscholen die maandag vanwege het weer niet open kunnen, aangezien de scholen voor leerkrachten lastig te bereiken zijn. Weggebruikers zijn opgeroepen om maandagochtend niet op pad te gaan en ook het openbaar vervoer zal naar verwachting nog ontregeld zijn.

"We horen steeds meer geluiden dat leerkrachten de school niet kunnen bereiken", aldus een woordvoerder. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) ziet hetzelfde beeld, maar verwacht wel dat de meeste basisscholen maandag gewoon opengaan. "We krijgen wel signalen van het speciaal onderwijs dat er meer dicht blijven vanwege leerlingenvervoer", zegt een woordvoerder.

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht blijven veel basisscholen vanwege de slechte bereikbaarheid gesloten. Volgens de AVS kiezen sommige scholen er in het zuiden ervoor om de deuren gesloten te houden, omdat de voorjaarsvakantie daar 13 februari begint.

GGD GHOR wil test- en vaccinatielocaties maandag weer openen

Zondag werden alle test- en vaccinatielocaties gesloten vanwege de code rood die het KNMI uitgaf. Koepelorganisatie GGD GHOR hoopt deze maandag weer te kunnen openen.

Het is nog wel afhankelijk van de situatie in een regio of dit daadwerkelijk kan, zegt een woordvoerder. "Wellicht dat er per regio nog een andere weercode komt", aldus de woordvoerder. "Ook moeten de regionale GGD's zelf een inschatting maken: als zij inschatten dat het niet verantwoord is om een locatie te openen, dan gaan ze dat ook niet doen."

De GGD's vragen de mensen "weloverwogen" op pad te gaan. "De GGD kan zich goed voorstellen dat mensen met een gemaakte afspraak voor komende maandag, liever niet de straat op gaan", aldus de GGD GHOR.