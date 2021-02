Komende week blijft het koud in Nederland met temperaturen onder het vriespunt. Het blijft overwegend bewolkt. Na een paar echte ijsdagen trekt zaterdag relatief zachte lucht het land in, waarmee de temperaturen in het zuiden weer boven het nulpunt uit lijken te gaan komen.

In de nacht van zondag op maandag kan er lokaal nog sneeuw vallen bij temperaturen van 5 tot 8 graden onder nul. Het weerbeeld op maandag is vergelijkbaar met dat van zondag, met hier en daar sneeuwval en temperaturen onder het vriespunt.

Dinsdag is er vooral in het noorden nog kans op een sneeuwbui. Elders kan de sneeuwlaag vanwege een oostenwind in open gebieden gaan verstuiven.

Daarna neemt de wind in kracht af, maar het blijft vriezen. Het weer is overwegend bewolkt, maar wel droog. Tijdens opklaringen kan de temperatuur vlak bij de grond flink lager uitvallen.

De tweede helft van de week begint met matige vorst en donderdag is nog een echte winterdag. Vrijdag is er vanwege zachtere lucht in het zuiden van het land kans op winterse neerslag.

Zaterdag trekken gebieden met regen en natte sneeuw over delen van het land, waarbij de ijsdagen voor het zuiden van Nederland voorbij lijken. In het noorden van het land blijft het vriezen.