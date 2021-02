De PO-Raad zegt zondag veel signalen van basisscholen te hebben ontvangen dat zij moeite hebben om maandag open te gaan. Volgens een woordvoerder zal het vanwege de sneeuw voor veel leraren maandag moeilijk worden om naar school te komen.

"Hoewel het er aanvankelijk op leek dat de basisscholen op maandag in principe weer open zouden gaan, ontvingen we in de loop van zondag steeds meer signalen dat het voor scholen lastig gaat worden", aldus een woordvoerder.

In tegenstelling tot de meeste kinderen wonen veel leraren niet in de omgeving van hun basisschool, waardoor het voor hen lastig is om maandag voor de klas te verschijnen, zo zegt de PO-Raad.

Bovendien was al bekend dat de basisscholen van de organisatie Lowys Porquin in West-Brabant pas woensdag weer opengaan, in plaats van maandag.

