De meeste basisscholen in Nederland zullen maandag ondanks het winterweer in principe weer open gaan. Dat zegt een woordvoerder van de PO-Raad zondag. De raad zegt geen signalen te hebben ontvangen dat scholen er maandag voor zullen kiezen hun deuren vanwege de kou en sneeuw gesloten te houden.

De PO-raad kan niet met zekerheid stellen dat alle basisscholen weer open gaan. "Vanwege ziekteverzuim kan het hier en daar zo zijn dat sommige scholen niet open kunnen. Ook het winterweer zal op bepaalde plekken een rol spelen", aldus een woordvoerder. "Daar zullen we maandag achter moeten komen, maar in principe gaan de scholen maandag weer open."

Bovendien was al bekend dat de basisscholen van de organisatie Lowys Porquin in West-Brabant pas woensdag weer open gaan in plaats van maandag.

De raad wijst erop dat de meeste kinderen in de omgeving van hun basisschool wonen, waardoor deze voor hen ook bij slecht weer goed bereikbaar is.