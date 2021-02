Inmiddels ligt er in vrijwel het hele land een goede laag sneeuw. Samen met een ijskoude wind zorgt het op sommige plekken voor een gevoelstemperatuur van wel -15 graden. Code rood is van kracht in het hele land. Wat is er vannacht nog meer gebeurd en waar moeten we rekening mee houden?

Het KNMI heeft voor zondag code rood afgekondigd voor het hele land. Er wordt afgeraden de weg op te gaan omdat de combinatie van sneeuw en sterke wind gevaarlijke situaties kan opleveren. Door de sterke oostenwind kunnen er bijvoorbeeld sneeuwduinen en sneeuwjacht ontstaan. Ook is het zicht slecht en treedt er ijzel op.

De ANWB meldt dat het overal in het land, behalve in het uiterste noorden van het land en in het zuiden van Limburg, glad is door de sneeuw. In Limburg is het plaatselijk ook glad door ijzel.

Op zondagochtend laat de NS weten dat het winterweer zorgt voor een toenemend aantal storingen aan de infrastructuur en wissels. De treindienst voor zondag is daarom onzeker en wordt nog niet opgestart.

Op de weg is het zondagochtend vroeg nog rustig. In de nacht van zaterdag op zondag vond er wel een ongeluk plaats met een geschaarde vrachtwagen op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daardoor werd de A27 in beide richtingen afgesloten tussen Werkendam en industrieterrein Avelingen. De chauffeur werd door de brandweer uit de vrachtwagen gehaald.

Eerste sneeuwstorm in tien jaar

Bij het IJsselmeer, op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, is zaterdag tussen 23.00 uur en middernacht een uur lang gemiddeld windkracht 8 gemeten in combinatie met sneeuwval. Volgens Weer.nl is er daarmee officieel sprake van een sneeuwstorm in Nederland. De laatste keer dat dat gebeurde was 2010.