Het is code rood en het sneeuwt zondag in vrijwel het hele land. Samen met een snijdend koude wind zorgt de sneeuwval voor gevoelstemperaturen van -5 tot -15. Tegen de avond wordt het op meer plaatsen droog.

Alleen in het zuiden van Limburg en op de meest noordelijke Waddeneilanden is het zo goed als droog. In de rest van het land sneeuwt het en staat er een ijskoude wind. De gevoelstemperaturen lopen uiteen van -5 in Maastricht tot -10 à -15 graden in het midden en noorden van het land.

Zondagavond en in de nacht van zondag op maandag wordt het op meerdere plaatsen droog.

Maandag is het bewolkt met plaatselijk lichte sneeuw. De temperatuur loopt uiteen van -1 op de Wadden tot -6 graden in het oosten. De ijzige wind maakt het nog kouder.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.