Door de Franse Nathalie Becquart zaterdag aan te stellen als tweede secretaris van de synode van bisschoppen, breekt paus Franciscus met een traditie. Het is voor het eerst dat een vrouw binnen de katholieke kerk zo'n hoge post krijgt.

De synode van bisschoppen adviseert de paus en buigt zich over belangrijke kwesties binnen de katholieke kerk. De 52-jarige Becquart krijgt ook als eerste vrouw stemrecht binnen dit overlegorgaan. Ze is een van de twee nieuwelingen in deze functie en was sinds 2019 al adviseur van de bisschoppensynode.

De paus wil volgens kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van de synode, meer vrouwen betrekken bij besluitvorming binnen de kerk. De benoeming van Becquart zou daar een bewijs van zijn en laat zien dat er een "deur opengegaan" is.