Op de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, is zaterdag tussen 23.00 uur en middernacht een uur lang gemiddeld windkracht 8 gemeten in combinatie met sneeuwval.

Volgens Weer.nl is er daarmee officieel sprake van een sneeuwstorm in ons land. De laatste keer dat dat gebeurde was in januari 2010.