Twee CDA-campagnemedewerkers hebben toegangspassen voor het ministerie van Financiën en mogen gebruikmaken van werkruimtes op het departement om de verkiezingscampagne van CDA-lijsttrekker en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra te ondersteunen. Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Wim Voermans noemt de zaak "opmerkelijk". "Er zijn geen wetten overtreden, maar dit is toch eigenlijk niet hoe het hoort."

Volgens het ministerie gaat het om twee CDA-medewerkers. Benadrukt wordt dat de CDA'ers geen gebruik maken van apparatuur van het ministerie, zoals camera's of printers. Wel hebben zij tijdelijk vaste toegangspassen voor het ministerie. Daarnaast gebruikt Hoekstra zijn ministerskamer om campagnevideo's op te nemen.

Het is gebruikelijk dat iedere minister een aan de partij gelieerde persoonlijk assistent in dienst heeft die ook een werkplek op het ministerie krijgt toegewezen. Een partijmedewerker met een toegangspas en toegang tot werkplekken op ministeries is ongebruikelijk.

Financiën stelt dat voor deze constructie gekozen is, omdat het departement niet wil dat Hoekstra onnodig tijd verliest en dat zijn werk als minister daaronder komt te lijden. "We willen niet dat de minister steeds naar het partijbureau moet." Het partijbureau van het CDA ligt overigens op tien minuten rijden van het ministerie.

'Departement is geen plek voor een warroom'

Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) zijn naast lijsttrekker ook minister. De VVD zegt geen campagnemedewerkers op het ministerie van Algemene Zaken te stationeren. "Het departement is niet bedoeld als warroom voor campagneteams", zegt hoofd voorlichting Kees Berghuis. Ook gebruikt de VVD het Torentje niet voor campagnevideo's. "Dat is een ambtsplek, geen plek van de VVD."

Ook D66 voert de partijcampagne niet vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Wij hebben geen D66-campagnemedewerkers op het ministerie van Buitenlandse Zaken geplaatst. Het ministerie is van en voor ambtenaren", aldus Daan Bonenkamp, hoofd voorlichting van D66. "Onze campagnemedewerkers werken vanuit ons partijbureau en door corona natuurlijk veelal vanuit huis."

Volgens Voermans zijn de regels als het gaat om campagnes in Nederland vrij los. "We hebben wel een soort etiquette: wat doe je wel en wat doe je niet", aldus Voermans. "Hoe Rutte en Kaag het doen, geeft goed weer wat de mores wél zijn."