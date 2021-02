Terwijl het Australische Melbourne de deuren van de tennisstadions opent voor duizenden toeschouwers bij de Australian Open, zoekt Nederland nog steeds naar manieren om het coronavirus en verschillende mutaties onder controle te krijgen. Dinsdag in een persconferentie zullen demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de laatste inzichten delen.

De besmettingscijfers dalen, maar blijven onverminderd ernstig. Basisscholen en kinderopvang gaan open en winkels en horeca mogen de deuren openen voor afhaal, terwijl een deel van het OMT versoepelingen niet ziet zitten.

Nederland onderaan de coronalijstjes

"Superstreng, maar ook ongelooflijk goed", zo omschreef toptennisster Serena Williams de coronaregels in Australië onlangs. Door niet te mikken op de ziekenhuiscapaciteit, maar te kiezen voor een strategie om het aantal besmettingen naar nul te brengen, staan landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Vietnam en Singapore er aanzienlijk beter voor.

De situatie in Nederland is "ronduit zorgelijk", schrijft het OMT in zijn laatste advies. Uit onderzoek van het Australische Lowy Institutie blijkt dat op de lijst van 98 onderzochte landen, de corona-aanpak van Nederland met plek 75 onderaan bungelt.

Scholen open vanwege onduidelijke 'maatschappelijke afwegingen'

De dagelijkse besmettingen nemen weliswaar af, maar de besmettelijkere Britste coronamutant rukt op. "We zien in het algemeen wel een dalende lijn in de besmettingen, maar moeten tegelijkertijd vaststellen dat die daling toch nog niet in het tempo gaat waarop je zou hopen", zei Rutte afgelopen vrijdag.

Toch opent het kabinet vanaf volgende week de basisscholen, kinderopvang en de winkels voor afhaal. Het OMT waarschuwt ervoor dat de opening van de scholen zal leiden tot een toename van de druk op de zorg. Een aantal deskundigen vindt het risico op versoepelingen op dit moment zelfs te groot. Het is geen geheim dat de deskundigen het aantal besmettingen veel verder omlaag wil hebben om aan versoepelingen te kunnen denken.

Desalniettemin is het OMT akkoord gegaan met "enige versoepeling" vanwege "diverse maatschappelijke afwegingen", die ertoe leiden dat volgens de deskundigen "dringend ruimte gewenst is voor perspectief en enige versoepeling". Wat die maatschappelijke afwegingen zijn, is niet bekend.

De verwachting is dat Rutte en De Jonge dinsdag met dat perspectief zullen komen. "Hoe gaan we verder als de besmettingen op een gegeven moment verder zouden dalen?", zo omschreef Rutte vrijdag het exitplan.

Nieuw exitplan moet perspectief bieden, mogelijk fouten met nieuwe rekenmethode

Het kabinet moet met een nieuw soort routekaart komen waar in grote lijnen uiteengezet wordt hoe Nederland uit de lockdown geraakt. Tot die tijd blijven de overgebleven lockdownmaatregelen van kracht. Als de besmettingscijfers blijven dalen, komt er waarschijnlijk een eind aan de avondklok.

Tegelijkertijd blijft het tijdspad waarbinnen versoepeld kan worden zeer wankel. Hoezeer de nieuwe coronamutaties hun stempel zullen drukken op de volksgezondheid en de zorg is nog niet duidelijk en ook op het gebied van vaccinaties zijn er nog veel onzekerheden.

Ook op vaccinatielijstje bungelt Nederland onderaan de lijst. "We zijn te laat begonnen", gaf Rutte toe. "En daardoor zie je dat wij nu nog een achterstand hebben op andere landen." Hij hoopt dat Nederland de achterstand in de komende weken zal goedmaken.

Het ministerie van Volksgezondheid kondigde zondag aan dat door een nieuwe rekenmethode plots ruim 100.000 extra vaccinaties zouden zijn gezet, maar moest daar maandag alweer op terugkomen. De nieuwe vaccinatiecijfers kloppen mogelijk toch niet. De Jonge kondigde aan de cijfers nader te bestuderen.

Beschikbaarheid vaccins komende weken 'grootste zorg'

Zolang het kabinet blijft sturen op het aantal coronapatiënten dat de zorg aankan en niet kiest voor het maximaal naar beneden brengen van het aantal besmettingen, zal veel afhangen van de vaccins. Volgens premier Rutte ligt daar de komende weken de grootste uitdaging.

"Wat het probleem voor mij en ons allemaal is, wat mijn grootste zorg is - daar heb ik echt buikpijn van - is de beschikbaarheid van vaccins", aldus Rutte afgelopen vrijdag. "Als je nu ziet hoe al die aantallen de laatste tijd naar beneden worden bijgesteld, maak ik mij er de grootste zorgen over dat we over een paar weken het been hebben bijgetrokken, maar dat we dan zien dat in heel Europa toch te weinig vaccins zijn."

Of het verstandig is geweest om de strategie in 2021 te bouwen op de 'belangrijkste troef', het vaccin, zal de komende weken blijken.