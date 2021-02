Door koude temperaturen en neerslag wordt het lokaal glad, vooral in het midden en noorden van het land. De rest van de dag overheerst de bewolking, met af en toe opklaringen.

In het noorden vriest het enkele graden en komen opklaringen voor. In het zuiden valt een klein beetje regen of motregen bij een graad of 2. In een strook over het midden van het land valt bij temperaturen rond nul een beetje natte sneeuw of ijzel. Lokaal is het daardoor glad.

Later deze ochtend valt lokaal nog wat (winterse) neerslag. De bewolking overheerst de rest van de dag, maar in het noorden breekt ook af en toe de zon door.

Het wordt rond 0 graden in Groningen, 3 graden in Utrecht en 5 graden in Zuid-Limburg.

