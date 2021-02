Het verkeer heeft maandagochtend veel last van ijzel op de weg. Op diverse wegen in vooral Noord-Holland hebben zich ongelukken voorgedaan die voor veel overlast en vertraging zorgen. Het KNMI heeft voor zeven provincies code oranje afgegeven.

Vooral in de regio Amsterdam heeft het verkeer veel last van de gladheid. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen lopen automobilisten ruim een uur vertraging op omdat meerdere wegdelen zijn afgesloten na een flinke botsing.

Ook op de A1 richting Apeldoorn stond om 6.30 uur een grote file. Er zijn door een ongeval twee rijstroken dicht voor de afslag Voorts.

Op de A6 van Emmeloord naar Muiden leidt een botsing bij de afslag Almere Oostvaarders tot een file van zeker drie kwartier.

Volgens Rijkswaterstaat zouden er ook op de A5, de A10 en A12 delen van de weg zijn afgesloten vanwege de ijzel.

Code oranje in zeven provincies, sneeuw in Groningen

In het noorden en midden van Nederland is in de nacht van zondag op maandag en maandagochtend kans op gladheid. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe vanwege "verraderlijke gladheid door ijzel".

In Groningen geldt code geel omdat plaatselijk kans is op gladheid door ijzel, ijsregen en/of sneeuw.

Winterse neerslag trekt over het midden en noorden van het land, waar het ongeveer 4 graden kan vriezen. Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid maandag in de tweede helft van de ochtend weer.