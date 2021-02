In het noorden en midden van Nederland is in de nacht van zondag op maandag en maandagmorgen kans op gladheid. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel vanwege "verraderlijke gladheid door ijzel".

In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel omdat plaatselijk kans is op gladheid door ijzel, ijsregen en/of sneeuw.

Winterse neerslag trekt over het midden en noorden van het land, waar het ongeveer vier graden kan vriezen. Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid maandag in de tweede helft van de ochtend weer.

In de nacht van zaterdag op zondag was de eerste officiële matige vorst sinds begin januari 2019 een feit, meldde Weerplaza. In De Bilt was het zondagochtend om 7.30 uur -5,1 graden. Daarmee kwam een einde aan een recordperiode van 740 dagen zonder matige vorst.