Zondagochtend vriest het in het hele land enkele graden. Bij zonsopkomst is het in het noordoosten op sommige plaatsen zo'n -7 graden. De nacht van zaterdag op zondag was de koudste in twee jaar tijd.

De rest van de dag schijnt de zon, hoewel in de avond de bewolking toeneemt. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en het wordt uiteindelijk 3 of 4 graden.

In de avond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. In het noorden gaat het licht vriezen en in het zuiden en midden van het land volgt wat lichte sneeuw, ijzel of regen.

