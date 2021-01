Zondagochtend vriest het in het hele land enkele graden. Bij zonsopkomst is het in het noordoosten op sommige plaatsen zo'n -7 graden. De nacht van zaterdag op zondag was de koudste in twee jaar tijd.

In het Drentse Eelde vroor het aan de grond 10,4 graden.

In De Bilt werd zondagochtend rond 7.30 uur -5,2 graden gemeten, meldt Weerplaza. Daarmee kwam een einde aan een recordlange periode zonder matige vorst.

Er is sprake van officiële matige vorst als de temperatuur in De Bilt beneden -5 graden daalt. De laatste keer dat het matig vroor was op 21 januari 2019. Het werd toen -8,1 graden.

Vlissingen kreeg het voor eerst in bijna twee jaar weer vorst. 729 dagen kwam het in de Zeeuwse plaats niet tot vriestemperaturen en dat is uniek. Afgelopen nacht daalde de temperatuur naar -1,1 graden en daarmee heeft het voor het eerst sinds 1 februari 2019 weer gevroren. Nooit bleef een plek in Nederland zo lang vorstloos, meldt Weeronline.

Zonnig winterweer

De rest van de dag schijnt de zon, hoewel in de avond de bewolking toeneemt. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en het wordt uiteindelijk 3 of 4 graden.

In de avond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. In het noorden gaat het licht vriezen en in het zuiden en midden van het land volgt wat lichte sneeuw, ijzel of regen.

