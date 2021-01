Ook volgens Europees onderzoek naar het BioNTech/Pfizer-coronavaccin, waar het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) onderdeel van is, bestaat er geen link tussen bijwerkingen van het vaccin en het overlijden van fragiele oudere Noren na hun vaccinatie.

Dat staat in de eerste maandelijkse veiligheidsupdate van het BioNTech/Pfizer-vaccin van het Europese geneesmiddelenbewakingscomité PRAC dat vrijdag werd gepubliceerd.

Alle nationale medicijnautoriteiten uit de EU, waaronder het Nederlandse CBG, werken voor dit onderzoek samen om alle meldingen over bijwerkingen van het BioNTech/Pfizer-vaccin te verzamelen en beoordelen.

In het eerste rapport, dat over alle informatie sinds 21 december 2020 gaat, is specifiek gekeken naar meldingen over ernstige allergische reacties en bijwerkingen met mogelijk een dodelijke afloop bij zeer kwetsbare ouderen. Afgelopen maand ontstond er onrust door meldingen over Noorse ouderen in verpleeghuizen die kort na hun vaccinatie zijn overleden.

Onderzoekers konden geen veiligheidsrisico aantonen

Alle meldingen over een fatale afloop in elke leeftijdsgroep zijn opnieuw bekeken en op basis daarvan kon volgens het rapport geen veiligheidsrisico worden aangetoond. Eerder meldden de Noorse gezondheidsautoriteiten al dat er geen verband was ontdekt.

Sinds het begin van de Noorse vaccinatiecampagne in december zijn 33 mensen overleden nadat ze een eerste dosis toegediend hadden gekregen. Bij 23 van deze kwetsbare ouderen was er een vermoeden dat het vaccin een rol speelde bij het overlijden. Dit was de reden dat het geneesmiddelenbewakingscomité een onderzoek opende.

Ernstige allergische reactie is een bekende zeldzame bijwerking

Een ernstige allergische reactie is een bekende, maar zeldzame bijwerking van het BioNTech/Pfizer-vaccin. De autoriteiten zullen de meldingen blijven volgen.

Het advies om mensen na de prik vijftien minuten lang in de gaten te blijven houden blijft staan. Een mogelijke allergische reactie kan dan worden opgemerkt.