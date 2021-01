Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Tunesië zijn 632 mensen opgepakt, nadat er voor de derde opeenvolgende nacht rellen waren uitgebroken in het Noord-Afrikaanse land. Daarnaast is op verschillende plekken het land het leger ingezet, zo bevestigt een defensiewoordvoerder maandag.

Onder de arrestanten waren vooral jongeren. Zij zouden onder meer autobanden en vuilniscontainers in brand hebben gestoken. Ook zou er met stenen naar de ordediensten zijn gegooid. Daarbij zijn volgens Binnenlandse Zaken zeker twee politieagenten gewond geraakt. Het is niet bekend of er onder de demonstranten gewonden zijn.

Het was op verschillende plaatsen onrustig in Tunesië. De directe aanleiding voor de protesten is onduidelijk, maar onder de bevolking bestaat veel onvrede over de slecht draaiende economie. Ongeveer een derde van de jongeren is werkeloos. De toeristensector, die toch al onder druk stond door bloedige terreuraanslagen in 2015, heeft een nieuwe klap gekregen door de pandemie.

De veiligheidstroepen zijn onder andere ingezet in de plaatsen Kasserine, Siliana, Bizertre en Sousse, een bekende badplaats aan de Middellandse Zee.